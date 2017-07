BORSELLINO: FIAMMETTA, PRIMO PROCESSO NON MERITAVA PM ALLE PRIME ARMI

19 luglio 2017- 14:25

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Non parlo in particolare di Nino Di Matteo. Sicuramente, durante i primi processi per la strage di via D'Amelio ci sono state gravissime omissioni e gravissimi errori e molte anomalie. E non sta a me stabilire se sono frutto di colpa, o frutto di dolo, o di inesperienza. Non sta a me deciderlo, L'unica cosa che rilevo è che sicuramente l'eccidio come quello di via d'amelio non si meritava magistrati alle prime armi, questo è sicuro. Gli stessi magistrati hanno confermato di non essersi mai occupati di processi di mafia". Lo ha detto Fiammetta Borsellino dopo l'audizione in Commissione antimafia a Palermo.