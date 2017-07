BORSELLINO: FINOCCHIARO, SUO CORAGGIO ESEMPIO PER OGNI GIORNO

19 luglio 2017- 14:34

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - “25 anni dalla strage di via D'Amelio: noi non dimentichiamo. Il coraggio di Paolo Borsellino e della sua scorta sono un esempio ogni giorno”. Lo scrive su Twitter la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.