BORSELLINO: FIORI (FI), PER LUI E FALCONE UNA PIAZZA IN OGNI COMUNE

19 luglio 2017- 16:32

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - Con una nota inviata agli oltre 6.000 amministratori del partito, il responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, Marcello Fiori, ha chiesto che in ogni Comune d'Italia, ancora privo, ci sia una piazza, un parco, un giardino per i bambini, una sala delle istituzioni, una scuola dedicati alla memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. "La lotta efficace a tutte le mafie -spiega- deve vivere nelle azioni quotidiane di tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche e nella coscienza civile di tutto il popolo, deve diventare elemento di coesione della nazione. E in questa azione incessante anche i simboli hanno un grande valore. Per questo è importante che ogni Comune italiano abbia un luogo simbolo dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, da rispettare, onorare e difendere".