BORSELLINO: GABRIELLI, INTERESSATI A VERITà MA OFFUSCAMENTO SOLO PARZIALE

19 luglio 2017- 18:41

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - "Siamo tra quelli più interessati affinché ci sia verità e, possibilmente, verità processuali, però l'offuscamento è solo parziale". Lo ha detto a Palermo il capo della Polizia Franco Gabrielli, aggiungendo: "Oggi piangiamo colleghi che non ci sono più, giovani vite che si sono sacrificate per il Paese, per proteggere chi in quel momento rappresentava qualcosa di più di una semplice persona. Borsellino era la speranza di riscatto non solo dei palermitani e dei siciliani ma degli italiani. Un riscatto che credo ci sia anche stato".