BORSELLINO: GENTILONI, RICORDARE PER COLTIVARE MEMORIA

19 luglio 2017- 18:41

Ferrara, 19 lug. (AdnKronos) - "Della memoria dobbiamo prenderci cura e dobbiamo farlo in una giornata come oggi, ricordando quello che è successo 25 anni fa con quel terribile attentato in cui persero la vita Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante una visita a Bonifiche ferraresi.