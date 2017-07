BORSELLINO: MATTARELLA, VITA DA MAGISTRATO CON PROFESSIONALITà E ABNEGAZIONE

19 luglio 2017- 12:17

Roma, 19 lug. (AdnKronos) - "Nell’attività professionale di Paolo Borsellino colpisce non soltanto l’altissimo livello di professionalità, ma anche il suo spirito di abnegazione, che si rinviene nel suo modo di 'vivere' il ruolo di magistrato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del plenum del Csm, riunitosi per commemorare l'uccisione del magistrato e della sua scorta. "Il percorso professionale di Borsellino -ha proseguito il Capo dello Stato- è lo specchio del suo modo di essere. La naturale disposizione ad ascoltare, fondata su un reale rispetto dell’interlocutore, l’innata inclinazione a motivare i suoi collaboratori, l’indiscussa capacità di consigliare, il rigore morale sono qualità che, prima ancora di caratterizzare il suo impegno professionale, ne hanno distinto il profilo umano".Per questo "ricordare Paolo Borsellino vuol dire far memoria di come egli visse, interpretò e svolse il suo ruolo di magistrato, costantemente impegnato nella sua terra d’origine per l’affermazione della legalità, con rigore e con determinazione, sempre con noncuranza riguardo alla visibilità per l’attività svolta". (segue)