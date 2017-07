BORSELLINO: MATTARELLA, VITA DA MAGISTRATO CON PROFESSIONALITà E ABNEGAZIONE (3)

19 luglio 2017- 12:19

(AdnKronos) - "Il metodo di lavoro -ha poi sottolineato il Capo dello Stato- era per Borsellino un patrimonio prezioso perché basato sulla collaborazione fra un gruppo di colleghi affiatati, in grado di condividere conoscenze e prassi attraverso una costante e reciproca verifica degli orientamenti, al fine di arrivare all’adozione congiunta dei provvedimenti più rilevanti"."Questo patrimonio di esperienze si è poi tradotto in prassi diffuse e in nuove normative che hanno consentito di far assumere alla lotta alla mafia i connotati della concretezza, incisività ed efficacia, oggi riconosciuti in tutto il mondo". "Ma è bene ricordare che negli anni ’80 questo metodo rappresentava l’innovazione più significativa nell’esperienza giudiziaria, cui occorre ancora guardare -ha concluso Mattarella- per trarre spunto e ispirazione nella direzione di un impegno unitario dell’azione giudiziaria".