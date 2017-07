BORSELLINO: PALERMO, DOMANI SERA LA TRADIZIONALE FIACCOLATA

18 luglio 2017- 16:15

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - Nel 25° anniversario della strage di via D’Amelio si rinnova la memoria del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della scorta con la tradizionale Fiaccolata che si terrà domani a Palermo. L’iniziativa è promossa dalle sigle “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana) e “Forum XIX Luglio” cartello che raggruppa trasversalmente associazioni e movimenti di ogni tipo. Il concentramento è previsto per le ore 20:30 a Piazza Vittorio Veneto (Statua della Libertà). La Fiaccolata attraverserà via Libertà, via Autonomia Siciliana e arriverà in via D’Amelio dove verrà deposto un tricolore e intonato l’inno nazionale. "Come ogni anno sarà un corteo silenzioso e senza comizi finali, nel rispetto della sobrietà che contraddistinse in vita Paolo Borsellino - si legge in una nota - Quest’anno la Fiaccolata giunge alla sua 21° edizione confermandosi la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia, capace negli anni di aggregare trasversalmente migliaia di siciliani (e tanti altri cittadini di altre regioni) nonostante sia stata ideata, nel 1996, dal movimento giovanile di Alleanza Nazionale. Non una manifestazione di parte ma evento ormai patrimonio di tutta Palermo".Prevista un’ampia partecipazione da tutta la Sicilia grazie all’adesione di oltre cinquanta tra associazioni e movimenti e di tredici Comuni siciliani (Palermo, Bagheria, Ficarazzi, Santa Flavia, Caltagirone, Vittoria, Riposto, Linguaglossa, Mascali, Termini Imerese, Niscemi, Palma di Montechiaro e Trabia).“Tutto per la Patria” sarà il messaggio portante di questa edizione scelto per ricordare la totale adesione di Paolo Borsellino ai valori nazionali ed all’etica del dono, senza se e senza ma, verso la propria la patria ed il proprio popolo. "Se il sacrificio per lo Stato rischia di essere vano, lo stesso Stato che da 25 anni non ha trovato la verità sulle dinamiche della strage oltre all’ombra oscura della trattativa, chi cade per la patria non spreca mai la propria vita - dicono gli organizzatori - Alla luce delle recenti svolte sull’indagini dell’omicidio di Enzo Fragalà (avvocato e parlamentare di Alleanza Nazionale), che hanno confermato la mano mafiosa, sarà esposto uno striscione durante la manifestazione in sua memoria".