BORSELLINO: PALERMO, LA FIGLIA FIAMMETTA IN AUDIZIONE COMMISSIONE ANTIMAFIA

19 luglio 2017- 12:06

Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - E' iniziata presso la Prefettura di Palermo l'audizione di Fiammetta Borsellino davanti alla Commissione nazionale antimafia., presieduta da Rosy Bindi La figlia minore di Paolo Borsellino è arrivata in Prefettura con il fratello Manfredi, che dirige il Commissariato di Cefalù, e non ha voluto parlare con i giornalisti. Sempre oggi, nell'anniversario della strage, verrà sentito in Antimafia anche Antonino Vullo, l'unico agente di scorta sopravvissuto alla strage di via D'Amelio.