BORSELLINO: SALA, SERVE VERITà PIENA, MILANO FA GOLA MA COMBATTIAMO MAFIA

19 luglio 2017- 17:23

Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala cita il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la ricerca di una "verità giudiziaria piena" per Paolo Borsellino, nel giorno del 25esimo anniversario della strage di via D'Amelio a Palermo. "Milano - dice il primo cittadino ricordando il giudice nei giardini di via Benedetto Marcello dedicati a Borsellino e Falcone - è a fianco di chi combatte contro la mafia". In una città ricca come Milano "che fa gola alla mafia dobbiamo realisticamente porre più attenzione ai giovani, dobbiamo lavorare sui ragazzi, nelle scuole. Milano è una città che funziona bene, ma soffre di disoccupazione giovanile e quella è una parte vulnerabile, bisogna spiegare ai ragazzi che quello che fa la mafia non è un'alternativa, che il compromesso poi diventa complicità". Un lavoro costante, quotidiano, come quello di Borsellino. E la lotta alla criminalità organizzata vedrà "nelle prossime settimane" un percorso comune con la Città Metropolitana "contro la mafia che è radicata a Milano e molto radicata nella provincia". A prendere parte alla cerimonia anche alcuni rappresentanti di Libera che hanno letto alcuni interventi di Borsellino e ringraziato il sindaco per la presenza. "Cerco di esserci tutte le volte che posso nella duplice veste di sindaco e cittadino perché lo Stato siamo noi e dobbiamo essere in prima linea come chiedeva Borsellino", conclude Sala.