31 gennaio 2019- 13:33 Bot: ritrova Titolo 100 lire del '37, vale 25mila euro ma Bankitalia nega rimborso

Verona, 31 gen. (AdnKronos) (di Dario Converso) - Francesca Ottolini, 102 anni, originaria di Verona e residente a Salerno, qualche mese fa, e precisamente nel settembre nello scorso anno, nella sua casa di Verona, mentre era in compagnia di un nipote, ha ritrovato in una vecchia specchiera, assieme a tante foto e ricordi di famiglia, un Bot risalente al 1937 del valore nominale di 100 lire. Il titolo, del quale l'anziana donna non sapeva l'esistenza, è stato fatto stimare da un consulente contabile che ha calcolato dalla data di emissione, a quella del ritrovamento, compresi gli interessi legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, una somma pari a 25 mila euro. L'anziana donna ha deciso di passare all'incasso, ma per Bankitalia il titolo sarebbe prescritto. Un diniego che non ha scoraggiato la signora Ottolini che si è rivolta all'avvocato Ilaria Napolitano del Foro di Roma. Analizzata la situazione il legale ha deciso ricorre alle vie legali portando davanti al giudice la Banca d'Italia e il ministero dell'Economia. E già il prossimo 23 maggio ci sarà la prima udienza.