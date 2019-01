31 gennaio 2019- 13:33 Bot: ritrova Titolo 100 lire del '37, vale 25mila euro ma Bankitalia nega rimborso (2)

(AdnKronos) - "La prescrizione del diritto al rimborso del Titolo - spiega all'Adnkronos l'avvocato Ilaria Napolitano, che assiste la signora Ottolini - non decorre immediatamente dalla scadenza naturale del Bot in questione, ma dal suo ritrovamento. Vale a dire che la signora avendolo ritrovato nel settembre 2018, da quella data, ha dieci anni di tempo (prescrizione ordinaria) per chiedere il rimborso a Bankitalia".In Italia si stima vi siano circa 10 milioni di Titoli di Credito "antichi" (tra buoni postali, libretti bancari, Bot, ecc. non riscossi ed ancora riscuotibili) e, purtroppo, c'è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento. Infatti, secondo la giurisprudenza è possibile ottenere il rimborso di titoli "antichi" quali libretti di risparmio, buoni e titoli di stato in genere, anche quelli emessi sotto la vigenza del Regno d'Italia.