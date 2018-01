BP: DA RIFORMA FISCALE USA IMPATTO DI 1,5 MLD DLR

2 gennaio 2018- 12:04

Londra, 2 gen. (AdnKronos/Dpa) - La riforma fiscale Usa avrà un impatto di 1,5 miliardi di dollari per il gruppo petrolifero britannico Bp che comunque si aspetta ripercussioni positive dalle nuove aliquote fiscali statunitensi nel lungo periodo.L'impatto stimato per Bp, sottolinea il gruppo, "sarà di un addebito una tantum al conto economico del gruppo di circa 1,5 miliardi di dollari che avraà un impatto sui risultati del quarto trimestre 2017 della Bp". Il gruppo si aspetta un "impatto positivo" dell'utile netto negli Usa grazie in particolare al calo del tasso di imposizione che è passato il primo gennaio dal 35% al 21%.