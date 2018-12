3 dicembre 2018- 19:17 Bp: Staffetta, verso vendita ad Axpo del retail gas e elettrico in Italia

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Axpo Italia ha intenzione di comprare un ramo di azienda di Bp Energy Europe nella vendita di gas naturale all'ingrosso a clienti finali con consumi annui superiori a 200.000 mc, l'approvvigionamento e la vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti finali in media tensione". E' quanto rivela Staffetta Quotidiana che cita la notifica all'Antitrust dell'operazione su cui l'authority raccoglie eventuali osservazioni fino al 10 dicembre. Con l'operazione, decisa in tempi recenti e attualmente in fase di definizione nei dettagli, scrive Staffetta Quotidiana, "Bp lascerà del tutto l'attività di vendita di gas e elettricità sul mercato finale in cui, per quanto riguarda il gas, era entrata nel 2000 (nel power era invece entrata in tempi più recenti). Per il gas, la principale delle due attività, la società aveva clienti industriali e citygate per un volume annuo a ridosso del miliardo di mc". A quanto risulta alla Staffetta, la casa madre Bp e in particolare Bp Energy Europe "ha ritenuto non più strategica la vendita al mercato finale. Il gruppo proseguirà invece nel nostro Paese le sue attività up- e midstream legate all'acquisto di gas di importazione, trading etc. Sempre secondo quanto risulta alla Staffetta ad accelerare la decisione, oltre a una marginalità del business positiva ma giudicata insufficiente rispetto all'impegno richiesto, c'è stata anche una serie di uscite di dipendenti, cinque persone solo dalla scorsa estate a oggi, tra cui quella di Simone Rodolfi, fino allo scorso ottobre Head Gas & Power per l'Italia e l'Europa Sud Orientale, che è tornato appunto in Axpo dove aveva lavorato in passato e dove da ottobre ricopre il ruolo di Head of Origination & Business Development".