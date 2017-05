BPER: A GIUGNO TRE GIORNI DI FESTA PER I 150 ANNI

19 maggio 2017- 16:01

Milano, 19 mag. (AdnKronos) - Perché la finanza non è solo Cet1 e numeri, ma ha anche "un cuore e una dimensione umana", che permette di unire tante persone e parlare di grandi temi sociali come la disuguaglianza. E' con questo spirito che Bper ha organizzato una tre giorni di eventi, dibattiti e concerti per festeggiare i suoi 150 anni: il 10, l'11 e il 12 giugno, a Modena, si terrà '1867-2017. Una storia di valori, un futuro di crescita'. Ospiti eccellenti della cultura e dell'economia animeranno le iniziative e aiuteranno a ricordare la storia dell'istituto in un secolo e mezzo. "Il mondo delle banche spesso è visto in modo negativo, noi vogliamo cercare di stare vicino alla gente: con questo evento volevano raggiungere un punto di equilibrio tra il territorio e il mondo della finanza per far sì che ci sia maggiore comprensione", ha spiegato il presidente di Bper, Luigi Odorici, presentando l'iniziativa a Milano. Protagonisti saranno i grandi nomi dell’economia e della cultura: il premio Nobel Angus Deaton, i musicisti Paolo Fresu e Paola Turci, il pianista Ramin Bahrami insieme al regista Michele Placido, lo scrittore Alessandro D’Avenia, Beppe Severgnini, Stefania Pinna, economisti e opinionisti come Alberto Quadrio Curzio, Marta Boneschi ed Ernesto Galli della Loggia. Proprio l'iraniano Bahrami, oggi a Milano con i vertici della banca, ha riconosciuto il valore della musica e della cultura in un mondo oggi sempre più 'chiuso'.