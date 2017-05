BPER: A GIUGNO TRE GIORNI DI FESTA PER I 150 ANNI (2)

19 maggio 2017- 16:01

(AdnKronos) - "Dove non c'è il dialogo, c'è il buio e la musica serve proprio a unire. Così come la cultura: nonostante le guerre che ho vissuto non ho avuto una vita triste e rassegnata perché le mie basi culturali erano solide", racconta Bahrami. Ad aprire le tre giornate di eventi è la presentazione del libro illustrato '150 anni di valori. Storia illustrata di Bper Banca' al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo. Il progetto editoriale, a cura di Paolo Battaglia, mostra l'istituto di credito sotto una luce nuova perché è il primo che applica la visual history di stampo anglosassone alla storia di una banca. Lo compongono oltre mille immagini tratte dagli archivi interni dell’istituto e delle banche che via via sono entrate a far parte del gruppo, oltre che dall’archivio storico della Fondazione Fotografia di Modena. L'impegno di Bper per la cultura e la musica non finisce con la tre giorni, quest'anno: l'istituto sarà partner ufficiale del Modena Park, il 1 luglio, il maxi concerto-evento di Vasco Rossi dove attese oltre 200mila persone. In più, Bper è nel 2017 sponsor della 71esima del Premio Strega.