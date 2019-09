11 settembre 2019- 15:50 Bper: al via crowdfunding per 5 progetti 'Teen-il futuro a portata di mano' (3)

(AdnKronos) - Il quinto progetto selezionato, Realizziamo insieme una Ciclofficina a Forlì, mira a dare una mano a 5 ragazzi neomaggiorenni in uscita dalle loro comunità, offrendo loro una concreta possibilità di lavoro e di inserimento nella società in modo rispettoso per l'ambiente. La campagna ha una duplice valenza: quella di offrire ai cinque ragazzi ex ospiti delle comunità residenziali per minori un’opportunità di crescita in un lavoro qualificato e quella di incoraggiare l’utilizzo della bicicletta e del trasporto ferroviario.