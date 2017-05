BPER BANCA FINANZIA IL GRUPPO EMAK PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORWASH S.P.A.

29 maggio 2017- 18:01

Modena, 29 mag. -(AdnKronos) - BPER Banca ha organizzato un finanziamento in favore di Comet S.p.A. (Gruppo Emal) per l’acquisizione dell’83,1% del capitale sociale di Lavorwash S.p.A. Il valore preliminare della transazione - si legge in una nota del gruppo - si aggira intorno ai 54 milioni di euro. L’operazione prevede inoltre la stipula di accordi di opzione per il trasferimento di un ulteriore 14,7% del capitale sociale di Lavorwash. L’operazione, il cui finanziamento è stato strutturato dal team di Corporate Finance Acquisition di BPER Banca, si concluderà indicativamente entro il terzo trimestre del 2017. L’iniziativa fra i due gruppi italiani - continuna la nota - "si basa su solidi presupposti strategici e industriali di lungo periodo. In particolare, l’accordo offre l’opportunità a Comet di accelerare la crescita del proprio business nel segmento 'pompe e high pressure water jetting' e a Lavorwash di condividere con il Gruppo Emak un percorso di sviluppo fondato su valori imprenditoriali comuni e un orizzonte temporale di lungo periodo".L’operazione, organizzata da BPER Banca in qualità di arranger e bookrunner, ha visto Comet assistita da Scouting S.p.A. in qualità di advisor finanziario e da Baldi & Partners quale advisor legale.