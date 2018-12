14 dicembre 2018- 18:42 Bper: ceduto 95% tranche mezzanine e junior portafoglio Aqui

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Bper ha concluso la cessione a un investitore istituzionale del 95% delle tranche mezzanine e junior dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione di sofferenze “AQUI”. Lo comunica l'istituto in una nota. A seguito di detto collocamento BPER Banca procederà al deconsolidamento contabile del portafoglio di sofferenze “AQUI”, il cui valore lordo contabile al 1° gennaio 2018 era pari a 1,9 miliardi di euro (a fronte di un valore lordo esigibile di € 2,1 miliardi) . La conclusione del processo di cessione comporta una forte diminuzione degli NPE ratios lordo e netto del Gruppo Bper, che si stimano pro-forma al 14,4% (-2,9 p.p.) e al 7,2% (-1,1 p.p.), rispetto ai dati del 30 settembre 2018 pari al 17,3% e all’8,3%. L’iter per la richiesta della garanzia statale Gacs sui titoli senior, interamente detenuti da Bper Banca, è già stato avviato e il suo perfezionamento è atteso nelle prossime settimane. Il positivo esito dell’operazione “AQUI” completa il programma di cartolarizzazioni originariamente previsto dall’NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo Bper, per un valore complessivo pari a circa € 3,0 miliardi, e si aggiunge alla prima operazione “4Mori Sardegna”, perfezionatasi lo scorso giugno e per la quale è già stata ottenuta la garanzia statale Gacs. Il Gruppo Bper conferma l’impegno a proseguire con determinazione l’azione di derisking e l’ulteriore miglioramento dell’asset quality prevedendo ulteriori cessioni di sofferenze nel corso del 2019 per un valore lordo superiore a 1 miliardo di euro.