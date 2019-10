25 ottobre 2019- 13:08 Bper: Educazione finanziaria, a Foggia con due iniziative per famiglie

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Doppio appuntamento sull’educazione finanziaria ieri a Foggia, con le iniziative organizzate da Bper Banca. Nel primo pomeriggio, aperta a tutti i cittadini, si è tenuta una lettura animata con musica e proiezione di immagini, tratta dall'albo illustrato, realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni, 'Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa'. La lettura è stata tenuta dall’autrice del libro Elisabetta Garilli con Gianluca Gozzi del Garilli Sound Project. Al termine dell’evento Bper Banca ha donato una copia del libro ai bambini presenti."Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa" è un affascinante racconto illustrato da Valeria Petrone e scritto e musicato da Elisabetta Garilli sul tema del valore delle cose e del risparmio dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, ed è progettato per invitare i genitori a parlare con i propri figli di sogni da realizzare e del "mettere da parte qualcosa" per questo fine.L’idea centrale del progetto è quella di dare importanza non solo ai valori materiali ma anche a quelli non tangibili come l’amicizia e la solidarietà. Spiegare inoltre ai bambini cosa c’è dietro un acquisto e da dove arriva il denaro necessario per realizzare un sogno, piccolo o grande che sia, è un atto di responsabilità sociale.