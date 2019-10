25 ottobre 2019- 13:08 Bper: Educazione finanziaria, a Foggia con due iniziative per famiglie (2)

(Adnkronos) - Il secondo evento, riservato alle famiglie clienti, "La natura ha sempre un piano per gli imprevisti e tu?" ha visto protagonista l’entomologo, scrittore e divulgatore scientifico Gianumberto Accinelli, che ha raccontato al pubblico alcune storie semplici ma significative ispirate ai principi della scienza naturale ed economica, espresse attraverso la metafora dei comportamenti e con protagonisti gli animali.Bper collabora ormai da tre anni con il prof. Accinelli e insieme a lui ha già attraversato l’Italia con “La Cicala e la Formica”, un format progettato per trattare temi economico finanziari con un approccio piacevole e alla portata di tutti, rivolto alla clientela family, adulti e bambini.Il tema che è stato approfondito quest’anno è quello della necessità di proteggersi dai rischi e dagli imprevisti. Il prof. Accinelli ha raccontato qualche curioso comportamento che gli animali e la natura attuano per proteggersi dai rischi e pensare, a modo loro, al futuro. Per Banca Banca hanno partecipato agli incontri Lorenzo Matera, Area Manager Foggia e Maurizio Giammarino, Referente Bancassurance.