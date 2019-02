28 febbraio 2019- 12:16 Bper, nel Piano utile a 450 mln e taglio di 1.300 posti

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - Approvato il piano industriale di Bper per il 2019-2021, nel quale è previsto per l'ultimo anno un utile netto di circa 450 milioni di euro, con un indice Cet1 intorno al 12,5%.Il piano prevede una riduzione del personale di 1.300 unità complessive: sono in programma oltre 1.700 uscite di cui 1.500 attraverso un fondo di solidarietà e 230 con la riduzione del ricorso da parte dell'istituto di credito al lavoro interinale. Saranno invece all'incirca 400 le assunzioni che compenseranno i tagli. Secondo quanto si legge nella nota, la riduzione del numero di lavoratori porterà benefici per oltre 80 milioni di euro anni a fronte di una spesa una tantum tra i 180 e i 200 milioni legata ai costi da affrontare. Nel dettaglio, sono tre i pilastri del piano industriale 2019-2021 di Bper: crescita e sviluppo del business; incremento dell'efficienza e semplificazione e accelerazione del de-risking. In particolare l'obiettivo è l'aumento della redditività prospettiva con un utile netto di 450 milioni di euro e un RoTe pari al 10% circa; un rafforzamento del capitale con un Cet1 radio fully phased al 2021 in area 12,5% e un dividendo payout medio nell'arco del piano pari a circa il 25%. L'incremento dell'efficienza ha come obiettivo un Cost/Income ratino al 2021 inferiore al 59%, sul fronte invece della riduzione del rischio si prevede un Npe ratio lordo al 2021 inferiore al 9%, ridotto di oltre punti percentuali rispetto al 2018. Il piano verrà sviluppato a partire dai benefici derivanti dalle operazioni straordinarie già annunciate: l'acquisto di Unipol Banca e delle quote di minoranza del Banco di Sardegna, la cessione di un portafoglio di sofferenze per circa un miliardo di l'acquisizione del controllo di Arca Holding.