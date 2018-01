BPER, ORLANDINI IN DIREZIONE WEALTH E INVESTMENT MANAGEMENT

10 gennaio 2018- 12:20

Modena, 10 gen.(AdnKronos) - Si rafforza il team di wealth management del Gruppo BPER: dopo l'ingresso di Fabrizio Greco in qualità di Responsabile della Direzione Wealth e Investment Management, si unisce alla squadra anche Grazia Orlandini, con l'incarico di Responsabile degli Investimenti del Gruppo, a diretto riporto di Greco. Un ingresso che sottolinea - si legge in una nota - "la strategia del Gruppo volta a rafforzare il proprio posizionamento nelle aree del private banking e del wealth management".Grazia Orlandini, 43 anni, ha maturato una esperienza ventennale nel settore del risparmio gestito, ricoprendo nel tempo diversi incarichi di responsabilità. Commentando la nuova nomina il Vice Direttore generale di BPER Banca Pierpio Cerfogli evidenzia come quella della Orlandini sia "una figura di elevata professionalità con esperienza specifica nei settori del risparmio gestito e del private banking, in cui il Gruppo esprime una presenza di alto livello con un’offerta qualificata di servizi che nei prossimi mesi sarà ulteriormente potenziata".