31 ottobre 2019- 19:32 Bper: porta educazione finanziaria divertente a Mantova

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Decine di bambini sono stati protagonisti questa sera a Mantova presso la Biblioteca Baratta, dove si è tenuta una lettura animata con musica e proiezione di immagini, tratta dall'albo illustrato, realizzato in collaborazione con Carthusia Edizioni, 'Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa' su iniziativa di Bper Banca. Al termine dell’evento, inserito nel programma del Festival dei Segni d’Infanzia, Bper Banca ha regalato una copia del libro ai bambini presenti."Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa" è un affascinante racconto illustrato da Valeria Petrone e scritto e musicato da Elisabetta Garilli sul tema del valore delle cose e del risparmio dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, ed è progettato per aiutarli a concepire il valore delle cose e del denaro in modo leggero e con un linguaggio adatto a loro.E’ uno strumento utile ai genitori e agli educatori per parlare del tema del risparmio, imparare a far fronte ad imprevisti o provare a realizzare un sogno. L’idea centrale del progetto è dunque quella di dare importanza non solo ai valori materiali ma anche a quelli non tangibili come l’amicizia e la solidarietà. Oggi i bambini hanno tanti desideri: dalle figurine ai giocattoli più comuni, fino agli strumenti informatici come tablet o smartphone. E spesso i piccoli vedono esaudire questi desideri grazie all’accondiscendenza degli adulti. Spiegare ai bambini cosa c’è dietro un acquisto e da dove arriva il denaro necessario per realizzare un sogno, piccolo o grande che sia, è un atto di responsabilità sociale.