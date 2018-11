29 novembre 2018- 13:39 Bper premiata ai 'Private Banking Awards'

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Bper Banca è stata premiata ai 'Private Banking Awards', l’evento organizzato ogni anno dalla rivista 'Private' durante il quale vengono assegnati riconoscimenti ai migliori protagonisti del mercato italiano. La premiazione è avvenuta a Palazzo Mezzanotte, sede a Milano di Borsa Italiana.A Bper, si legge in una nota, è stato riconosciuto in base "all'attività svolta in ambito private, il primo posto assoluto nella categoria banche di medie dimensioni, per aver saputo cogliere le opportunità fornite dalle innovazioni normative e di mercato, puntando sul valore della tecnologia e sul ruolo fondamentale delle persone". Il premio è stato ritirato da Fabrizio Greco, responsabile della Direzione Wealth e Investment Management di Bper Banca, che ha commentato: "Il connubio tra tecnologia e risorse umane è la vera sfida di questi anni per l’industria italiana del private banking: l’obiettivo è far coesistere nel modo migliore questi fattori diversi ma indispensabili. E’ proprio ciò che cerchiamo di fare in Bper Banca con l’attività quotidiana al servizio della clientela". "Credo che questo importante riconoscimento – ha dichiarato invece Pierpio Cerfogli, vicedirettore generale e Chief Business Officer di Bper Banca – premi un efficace lavoro di gruppo: desidero perciò ringraziare Fabrizio Greco, insieme con il responsabile del Private banking Francesco Altilia e con tutti i colleghi per il loro costante impegno".