20 dicembre 2018- 13:53 Bper sul podio MF Innovazione Award

Roma, 20 dic. (AdnKronos) - L’edizione 2018 dei tradizionali Premi Innovazione creati da MF - Milano Finanza con Accenture e Fondazione Italiana Accenture, pubblicati in questi giorni sull’Atlante delle Banche Leader, ha premiato BPER Banca nella categoria “Servizi digitali non finanziari” (Area Ecosistema) per le Ricariche Amazon. BPER è stato infatti il primo Gruppo bancario italiano a diventare rivenditore ufficiale di buoni regalo Amazon dal proprio internet banking, dando un vantaggio ai clienti che può variare in base alle promozioni in corso. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce in un percorso di collaborazione tra le due aziende iniziato nel 2016 con la vetrina dei prodotti Amazon all’interno dell’home banking e proseguita nel 2017 con l’introduzione degli Amazon Locker per il ritiro dei pacchi acquistati online presso alcune sedi BPER.La semplicità dell’operazione e il vantaggio riconosciuto al cliente sono i punti di forza di questa nuova funzionalità distintiva, che rappresenta un primo passo verso la vendita diretta di prodotti non bancari attraverso i canali dell’Internet banking di tutte le banche del Gruppo BPER.“La Ricarica Amazon da Internet e Mobile Banking rappresenta una vera intersezione tra banca e commercio elettronico e i nostri clienti sono stati i primi a esprimere il loro gradimento -sottolinea i responsabile della Direzione Everyday Bank di BPER Banca Diego Rossi-. Questo è un riconoscimento importante per il nostro Gruppo che, attraverso la collaborazione con Amazon, ha creato una funzionalità distintiva, vantaggiosa e semplice. Continuiamo a investire sull'innovazione dei nostri canali anche in ambito non finanziario con l'ambizione di incontrare e anticipare le esigenze dei nostri utenti”.La diciottesima edizione dell’Mf Innovazione Award ha selezionato i migliori prodotti e servizi bancari che si sono distinti per convenienza e innovazione tecnologica, migliorando la capacità di soddisfare bisogni esistenti e nuovi.