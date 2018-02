BPER, VOLUMI LEASING +42% NEL 2017

14 febbraio 2018- 12:10

Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Il leasing di Bper prende slancio nel 2017. I volumi complessivi degli ultimi dodici mesi hanno sfiorato i 700 milioni di euro (+42% rispetto al 2016) e i contratti conclusi sono stati 1.643 (+ 23%)."Bper Leasing festeggia quest’anno nel modo migliore 40 anni di vita: il nuovo marchio affianca da pochi mesi Sardaleasing, dal 1978 denominazione storica della società", spiega il gruppo. L'andamento del business ha "di gran lunga superato" quello medio del mercato del leasing nazionale, che ha registrato un + 12,9% di volumi e un + 10,1% del numero di operazioni.L’area di attività di Bper Leasing abbraccia tutte le tipologie di leasing per imprese e professionisti: strumentale, immobiliare, auto e nautico commerciale. A questo si aggiunge il segmento specifico per i clienti privati, tra cui il leasing prima casa e il leasing nautico da diporto. "Sono particolarmente soddisfatto per la forte crescita conseguita nell’ultimo anno, che premia l’intenso lavoro di programmazione, di ricerca e di consulenza svolto dal nostro team", commenta Stefano Esposito, consigliere delegato Bper Leasing.