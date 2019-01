10 gennaio 2019- 12:02 Bpvi: Associazione risparmiatori, dichiarato stato insolvenza della banca

Vicenza, 10 gen. (AdnKronos) - "Apprendiamo che il Tribunale di Vicenza ha accertato lo stato di insolvenza per la 'fu' Banca Popolare di Vicenza. L'Associazione di risparmiatori più numerosa aveva dunque ragione quando contestava bilanci e piani industriali da libro dei sogni". Lo sottolinea, in una nota, l'Associazione 'Noi che credevamo nella Bpvi e in Veneto Banca'"Ora ci aspettiamo tempi certi e giustizia chiedendo al governo e al Ministero di supportare il lavoro della Procura di Vicenza e le necessità operative del suo Tribunale", auspica l'Associazione."Questo ulteriore inevitabile tassello nel cammino della verità dimostra assieme alla nuova vicenda di CARIGE come ancora una volta il sistema bancario italiano sia un gigante dalle gambe di cristallo pronto a saltare al primo sobbalzo. Necessitiamo di ristrutturare controlli e controllori nel nome del risparmio dei cittadini", conclude l'Associazione.