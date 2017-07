BPVI: BERTI (M5S), PALAZZO THIENE E SUE MERAVIGLIE RESTINO PUBBLICI

27 luglio 2017- 14:25

Vicenza, 27 lug. (AdnKronos) - “Palazzo Thiene e il suo scrigno di meraviglie devono restare pubblici”. A chiederlo, con una mozione presentata in questi giorni, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale veneto, Jacopo Berti. Il provvedimento prende le mosse dalla situazione che si è venuta a creare in seguito al crac della Banca Popolare di Vicenza, proprietaria di Palazzo Thiene. "Il Governo ha di fatto assunto alle casse dello Stato tutte le passività della BpVi, trasferendo nel contempo, al prezzo simbolico di 1 euro, tutto l'attivo al gruppo Intesa-San Paolo. E negli ultimi giorni - sottolinea Berti - si è parlato molto della possibilità che Palazzo Thiene sede nel centro storico vicentino dell'ormai ex banca popolare possa essere venduto con tutto il suo immenso patrimonio di opere d'arte".