BPVI: BERTI (M5S), PALAZZO THIENE E SUE MERAVIGLIE RESTINO PUBBLICI (2)

27 luglio 2017- 14:25

(AdnKronos) - Palazzo Thiene, in pieno centro storico Vicentino, edificio originariamente realizzato da Lorenzo da Bologna nel 1490 e ristrutturato da Andrea Palladio a partire dal 1542, su probabile disegno di Giulio Romano, fu inserito dallo stesso Palladio come autografo nei Quattro Libri sull’Architettura ed è inserito dal 1994 nella World Heritage List dell’Unesco. “La svendita di questo edificio sarebbe inaccettabile: non voglio nemmeno sentirne parlare – spiega Berti – Oltre ai risparmi dei veneti qui sono a rischio opere d'arte di valore inestimabile. Hanno messo le mani in tasca a centinaia di migliaia di persone e ora rischiamo pure che prendano il volo quadri e opere di grande bellezza. Neanche i lanzichenecchi hanno fatto così tanti danni”.