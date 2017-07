BPVI: BERTI (M5S), PALAZZO THIENE E SUE MERAVIGLIE RESTINO PUBBLICI (3)

27 luglio 2017- 14:25

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il rischio di una dispersione delle opere d'arte contenute nel palazzo darebbe un'altra spallata al territorio, già colpito in maniera indelebile dai danni causati ai risparmiatori e alla credibilità del comparto economico-finanziario veneto. Un’ipotesi, in linea con quanto sta succedendo dal punto di vista economico-finanziario – continua il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale - sarebbe quella di offrire un euro per l’acquisizione, al patrimonio del Comune di Vicenza, di tutto il patrimonio della Banca Popolare di Vicenza. Diventa infatti indispensabile pensare alla trasformazione di Palazzo Thiene in un museo, con il passaggio del complesso e delle opere d'arte al Comune di Vicenza”. La mozione di Berti impegna quindi la giunta regionale a svolgere tutte le azioni possibili volte a far sì che il Comune di Vicenza possa acquisire il prezioso patrimonio artistico della Banca Popolare di Vicenza.