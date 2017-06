BPVI: DONAZZAN, IL GOVERNO PRENDA IN MANO LA SITUAZIONE

8 giugno 2017- 18:11

Vicenza, 8 giu. (AdnKronos) - Il Tribunale di Milano si è dichiarato 'incompetente territorialmente' per seguire il filone d'inchiesta su Banca Popolare di Vicenza relativo all'ostacolo alla vigilanza della Consob, chiedendo alla Cassazione di decidere chi dovrà proseguire nelle indagini. Nel frattempo è scaduto il termine per il sequestro di 106 milioni di euro verso la stessa BpVi, il suo direttore generale Emanuele Sorato e il vicedirettore Emanuele Giustini. Non solo: 4 dipendenti su 10 dell'istituto bancario, in attesa di certezze sulla continuità dell'azienda, vedono in pericolo il proprio posto di lavoro. A ricordarlo, in una nota, è l'assessore Veneto al lavoro, Elena Donazzan."Una situazione di caos totale - critica l'assessore al lavoro della Regione del Veneto - che rischia di avere ripercussioni drammatiche per i lavoratori della banca, i risparmiatori e le imprese di un territorio come il nostro che ha sempre contribuito a trainare l'economia non solo del Nordest ma dell'Italia intera"."Il Veneto ha una legittima e sacrosanta sete di giustizia e l'auspicio condiviso da tutte le persone per bene e che si arrivi quanto prima ad una soluzione dei problemi, che soddisfi nel modo più esaustivo possibile le istanze di chi, da questa situazione aberrante, ha perso tanto se non tutto", auspica Donazzan.