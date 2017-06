BPVI: DONAZZAN, IL GOVERNO PRENDA IN MANO LA SITUAZIONE (2)

8 giugno 2017- 18:11

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Il Governo dovrebbe prendere in mano la situazione, dando alla nostra gente le risposte che merita. O forse è una colpa quella di non essere toscani e ancor meno fiorentini? Una colpa degna di essere considerati come l'ultima colonia dell''impero' Renzi-Boschi o di non essere considerati proprio? - si interroga aspramente Donazzan -. Vorrei ricordare ai 'nostri' che senza il rilancio del tessuto economico minato dalle crisi delle banche venete non vi può essere una reale ripartenza del sistema Italia. Chi ha orecchie per intendere intenda", conclude la referente regionale al lavoro.