BPVI: LEGALE EX DG SORATO, DIFFICILE SOSTENERE RESPONSABILITà ESCLUSIVA MANAGER

26 luglio 2017- 18:34

Vicenza, 26 lug. (AdnKronos) - "Pensare che ci sia una responsabilità sostanziale, esclusiva, presidente Gianni Zonin a parte, del management mi sembra difficilmente sostenibile". Così all'Adnkronos, l'avvocato Fabio Pinelli, legale dell'ex dg di Bpvi Samuele Sorato commenta l'avvenuta notifica della chiusura delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Vicenza sul crac della banca vicentina, che vede il suo assistito insieme ad altre sei persone indagate con le ipotesi di aggiotaggio e l'ostacolo all'esercizio nelle attività di vigilanza.E il legale sottolinea: "Chi decideva il valore delle azioni? Non certo i manager che sono solo dei dipendenti. Per carità, dipendenti di altissimo livello, manager ben pagati, ma pur sempre dipendenti". E l'avvocato Pinelli spiega che, non c'è dubbio, "Per questo noi andiamo avanti e combatteremo. Abbiamo tempo fino al 15 settembre per valutare le azioni da intraprendere".