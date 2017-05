BPVI- VENETO BANCA: PUPPATO, REGIONE CHIUDA CAPITOLO SCONTRO (2)

26 maggio 2017- 17:39

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Dobbiamo mantenere la proprietà delle nostre banche per garantire un porto sicuro per le nostre imprese - aggiunge ancora Puppato - il Governo ha fatto, sta facendo e continuerà a fare tutta la propria parte, ma dobbiamo pretendere che la nostra Regione faccia la sua, quantomeno non alimentando il panico tra i cittadini e suonando la cetra come Nerone mentre tutto brucia”.“Dobbiamo dirlo chiaramente, non c’è alcun rischio di bail-in, come ripetuto anche dal ministro Padoan, (che peraltro non metterebbe a rischio né economico né temporale nessun euro sotto i 100.000 euro trattenuti dalla medesima persona in un istituto bancario). Va dato atto a personalità come il presidente Lanza che sta lavorando gratuitamente con grande correttezza passione ed efficacia, di essere sprone e garanzia per tutti. È veramente il tempo di fare squadra perché qui si vince o si perde solo credendo in se stessi e soprattutto tutti assieme”,ha concluso.