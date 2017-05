BPVI -VENETO BANCA: SINDACATI, IL GOVERNO NON ACCETTI RICATTI DALL'EUROPA

25 maggio 2017- 17:46

Venezia, 25 mag. (AdnKronos) - "Ieri si è svolto l'ennesimo incontro con la commissione Europea sulle prospettive di Veneto Banca e Popolare di Vicenza conclusosi con un nulla di fatto, per responsabilità esclusiva della miopia dei rappresentanti della Commissione europea. È tempo di dire basta a chi a Bruxelles pensa di risolvere le difficoltà delle due banche facendole pagare alle lavoratrici e ai lavoratori, insieme ai risparmiatori e all’Italia". Lo sottolineano, in una nota, i segretari generali di Fabi - First-Cisl, Fisac-Cgil, SinFub, Ugl- Credito, UilCa e Unisin, Lando Sileoni, Giulio Romani, Agostino Megale, Pietro Pisani, Piero Peretti, Massimo Masi ed Emilio Contrasto."I dipendenti delle banche in questi anni hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e adesso è tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro - sottolineano - Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Gentiloni e al Ministro Padoan di intervenire con tutto il peso e l'autorevolezza del Governo dicendo in modo chiaro e inequivocabile che l’occupazione non può essere ulteriormente penalizzata".