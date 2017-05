BPVI -VENETO BANCA: SINDACATI, IL GOVERNO NON ACCETTI RICATTI DALL'EUROPA (2)

25 maggio 2017- 17:46

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La via da percorrere oggi per rilanciare le due banche consiste non certo nell’impoverimento degli organici, indispensabili al funzionamento delle aziende, ma nell’intervento pubblico di ricapitalizzazione precauzionale da coordinare con una modalità di cessione degli npl diversa da quella penalizzante per il bilancio delle banche e per il territorio che dall’Europa si vuole imporre", spiegano."Non si pensi di accettare soluzioni che, per accontentare l’Europa, prefigurino licenziamenti: sarebbe un suicidio per l’intero sistema - concludono - Nei prossimi giorni avvieremo, se necessario, tutte le più opportune iniziative di mobilitazione del personale. A sostegno della nostra impostazione si aprirà, infatti, una fase di mobilitazione che dovrà prevedere: l’assemblea nazionale unitaria di tutte le Rappresentanze sindacali aziendali, una manifestazione a Bruxelles entro giugno".