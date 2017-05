BPVI- VENETO BANCA: ZAIA A SANTINI, NON ACCETTO ACCUSE DI IRRESPONSABILITà

26 maggio 2017- 18:16

Venezia, 26 mag. (AdnKronos) - "Ho sempre pensato che il senatore Santini fosse una brava persona. Evidentemente la disperazione che regna nelle sue file induce a una sindrome che toglie lucidità e razionalità. Tuttavia non posso accettare accuse di irresponsabilità al sottoscritto, mentre tanti esponenti del mondo bancario e istituzionale, e gli stessi vertici delle ex Popolari, vanno ripetendo in queste ore proprio quello che sostengo anche io". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia replica a stretto giro di posta alle critiche del senatore dem sulla vicenda di Bpvi e Veneto Banca."Se irresponsabilità è stata quella di stare al fianco dei risparmiatori truffati, di aver partecipato alle loro assemblee, di essere stato alla larga da certi salotti e certi corridoi felpati, di aver sostenuto quando c'era ancora tempo che sarebbe stato opportuno fare una fusione fra le Popolari (salvo prendermi le ironie di Santini e dei suoi colleghi, oltre agli atteggiamenti di lesa maestà degli amministratori di allora), di essermi fatto promotore del sostegno alle spese legali che Don Torta e altre associazioni sosterranno per i patrocini legali di famiglie e piccoli imprenditori, beh, allora ha ragione Santini. Sono stato un irresponsabile!", ribatte Zaia."Un consiglio a Santini: si ricomponga, la smetta di fare polemiche politiche e impieghi meglio il suo tempo per trovare una soluzione. Il ruolo parlamentare ce l'ha. Si concentri e lo utilizzi fino in fondo...", conclude il governatore del Veneto.