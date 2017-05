BPVI-VB: FINCO (LEGA), SALVARLE è DOVEROSO, PREOCCUPA SPOSTAMENTO INDAGINE

30 maggio 2017- 18:38

Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - "Chiediamo rispetto per le migliaia di lavoratori di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca che in questo momento non hanno la ben che minima certezza sul proprio futuro. Il Governo non ha esitato a salvare Monte dei Paschi di Siena e Alitalia, solo per citare due grandi scandali italiani, ora però tergiversa con le nostre banche, questo è inaccettabile. Salvare i nostri istituti di credito è un obbligo morale. Senza l’intervento dello Stato rischiano di mandare sul lastrico centinaia di famiglie venete oltre che danneggiare, probabilmente in maniera irreparabile, il nostro tessuto imprenditoriale che in questo momento ha bisogno di essere sostenuto". Lo sottolinea Nicola Finco (Capogruppo della Lega Nord al Consiglio Regionale del Veneto) in merito alla difficile situazione delle due banche venete BpVi e Veneto Banca."I responsabili non sono certo i lavoratori che, come migliaia di risparmiatori, si sono trovati sul lastrico dalla sera la mattina. Se il Governo non interverrà siamo pronti a fare le barricate come siamo pronti a incatenarci davanti al Tribunale se l’indagine che riguarda gli ex vertici della banca non arriverà presto alla conclusione con l’inizio del processo - sottolinea- Vogliamo la verità, ma lo spostamento di parte dell’inchiesta su BpVi a Milano ci preoccupa e allarma. Il rischio è che i tempi si dilatino; l’ipotesi della prescrizione non vogliamo nemmeno prenderla in considerazione, significherebbe il fallimento della giustizia".