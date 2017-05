BPVI-VENETO BANCA: SINDACATI, GOVERNO NON PUò PERMETTERE DISASTRO (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "I lavoratori hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo della situazione che le due popolari stanno vivendo. Ora è il momento di costruire una prospettiva positiva per il rilancio del sistema, la salvaguardia dell’occupazione e la necessaria attenzione al sistema economico", sottolineano Cgil, Cisl e Uil del Veneto."Anche il sistema imprenditoriale e la politica regionale non possono restare inerti di fronte allo sgretolamento del sistema bancario che tanto peso ha avuto nello sviluppo del territorio - concludono - Come sindacato non accetteremo soluzioni che comportino un ulteriore pesante impoverimento del tessuto economico, sociale e occupazionale di una delle regioni trainanti per la ripresa del paese".