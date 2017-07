BRACCO, A TORVISCOSA INAUGURATO IL NUOVO STABILIMENTO DI HALO INDUSTRY

14 luglio 2017- 17:23

Trieste, 14 lug. -(AdnKronos) - È stato inaugurato stamattina a Torviscosa il nuovo insediamento produttivo di Halo Industry, la società creata da Caffaro Industrie, Friulia Finanziaria e Bracco Spin. Presenti all'evento anche la Presidente del Friuli-Venezia Giulia Debora Serracchiani e l'Amministratore delegato Bracco Imaging Fulvio Renoldi Bracco. Frutto di un investimento di circa 50 milioni di euro, l’impianto cloro soda a membrane di ultima generazione, progettato con una grande attenzione alla sostenibilità ambientale, si sviluppa su un’area di oltre 20 mila metri quadrati, e con i suoi 30 posti di lavoro (di cui 22 assunzioni) offre un contributo alla creazione di occupazione in Friuli Venezia Giulia."Questo è, senza retorica, un grande successo" ha commentato la Serracchiani, sottolineando come il nuovo insediamento rappresenti "un grande investimento, che nei tempi previsti riporta lustro al territorio, riqualificando un'area importantissima e creando opportunità lavorative". "L'importanza dello stabilimento" ha proseguito Fulvio Renoldi Bracco "ci permette di valorizzare nuovamente, con più vigore, il territorio, creando lavoro e collaborando in concerto con tutte le istituzioni interessate, fino anche alle scuole per l'alternanza scuola-lavoro".