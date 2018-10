22 ottobre 2018- 13:52 Brasile: Conte, governo non si schiera, Salvini parla da leader Lega

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Dobbiamo distinguere il ruolo dei due vicepremier e ministri: Salvini come Di Maio, essendo leader di forze politiche, svolgono anche attività politica. Ognuno è libero di fare endorsement, libero di incontrare leader politici, come nel caso di Orban, ma queste sono posizioni che riguardano quel leader politico. Il governo italiano non ha nessun endorsment da esprimere, poi che ci possa essere un ministro italiano che esprime simpatie è nella logica politica". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera, rispondendo a una domanda sul voto in Brasile e sull'endorsement espresso da Matteo Salvini per il candidato populista Jair Bolsonaro.