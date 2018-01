BRASILE: S&P TAGLIA RATING DA BB A BB-

14 gennaio 2018- 13:07

Roma, 14 gen. (AdnKronos/dpa) - Scende da BB a BB- il rating sul debito sovrano del Brasile. A tagliarlo è Standard & Poor's che mantiene l'outlook stabile. Una decisione che, spiega l'agenzia di rating, "riflette un progresso più lento del previsto e un più debole supporto da parte della classe politica del paese nel mettere in campo una legislazione significativa per correggere lo strutturale scostamento di bilancio in maniera tempestiva".