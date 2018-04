27 aprile 2018- 13:15 Brennero: Mit, limitazioni traffico contrastano con libera circolazione merci (2)

(AdnKronos) - Il ministero ricorda come "a conclusione dell’incontro di Monaco del 5 febbraio 2018, cui hanno partecipato i ministri dei Trasporti di Austria, Germania e Italia, nonché i rappresentanti delle amministrazioni locali coinvolte, vi era stato l’impegno ad adottare misure di regolamentazione del traffico in maniera coordinata e con adeguate forme di comunicazione". Il sistema introdotto, seppure ad applicazione, per il momento, limitata ad alcune giornate, sottolinea il Mit, "appare essere in contrasto con il diritto dell’Ue in relazione al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi ed al divieto di introdurre sistemi quantitativi di limitazione del traffico; abbiamo quindi dubbi fondati che le decisioni austriache siano compatibili con la normativa comunitaria e ne abbiamo informato la Commissione Europea. Inoltre non appare in linea con lo spirito delle intese di Monaco la maniera con cui è stata comunicata l’ultima decisione".La lettera ricorda ancora come, sempre al vertice di Monaco e sotto gli auspici della Commissione Ue "i ministri dei Trasporti di Austria, Germania e Italia hanno concordato, nell’ottica di tutelare le relazioni commerciali e la compatibilità ambientale, di studiare nell’ambito dei gruppi di Lavoro della Piattaforma del Corridoio del Brennero, misure per accelerare il trasferimento del trasporto merci su ferro e renderlo più efficiente in attesa del completamento dell’opera". In conclusione dal ministero italiano si chiede all’Ambasciatore di "portare all’attenzione del Governo austriaco tale situazione ed i gravi disagi che ne conseguono", e di sensibilizzare le "Autorità austriache affinché adottino le opportune azioni idonee a preservare i principi Europei di libera circolazione delle merci ed in particolare gli impegni assunti negli accordi richiamati".