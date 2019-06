7 giugno 2019- 15:36 Brennero: Unioncamere Veneto, 'chiudere il valico è un vero sabotaggio'

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - "Se si vuole fare un danno all’economia del Nordest d’Italia e all’export italiano, lo si dica chiaramente perché di fatto è questo che il Governo del Tirolo causa con una grave limitazione dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sulla libera circolazione. Chiudere il valico e bloccare le merci con il contingentamento da e per l’Italia, che già avviene in alcuni orari, pensando di estenderlo nell’arco di un’intera giornata, è un vero sabotaggio. Il divieto non è una strategia, non è un pensiero da economia responsabile, non è un’idea di economia circolare, è solo un ostacolo che non trova soluzioni, le pospone e quel che è peggio crea tensioni sociali per l’effetto della concorrenza sleale che procura alle nostre imprese", puntualizza il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza."Condivido quanto scritto dal collega, il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michl Ebner secondo il quale le vie di transito esistenti su strada e su rotaia dovrebbero invece essere utilizzate al meglio distribuendo il traffico ed evitando le ore di punta. I divieti finora applicati hanno dimostrato l’inefficacia di questo concetto, che serve soltanto a spostare il problema nelle regioni confinanti, ovvero l’Alto Adige e la Baviera", sottolinea.