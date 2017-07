BRESCIA: AIDAA, STA BENE IL CANE CHE HA MORSICATO WALTER VELTRONI

26 luglio 2017- 17:24

Milano, 26 lug. (AdnKronos) - E' in buone condizioni di salute e sarebbe già tornato a casa il cane che lo scorso lunedì, alla festa provinciale del Pd di Botticino, nel bresciano, ha morsicato a un polpaccio l'ex segretario Ds Walter Veltroni. Lo comunica in una nota l'Aidaa-Associazione italiana difesa animali e ambiente, precisando che mentre l'ex leader veniva curato in ospedale a Brescia, il cane è stato preso in consegna dal servizio veterinario dell'Asp veterinaria Brescia città, da cui dipende il comune di Botticino. "Secondo quanto ci è stato riferito questa mattina da fonti interne alla struttura sanitaria bresciana - si legge nella nota - il cane sta bene e i medici veterinari hanno potuto appurare che lo stesso non ha precedenti in qualità di cane morsicatore". Quindi, "dopo le visite di rito, sarebbe stato restituito al suo legittimo proprietario, un pensionato di 69 anni del posto". "Ovviamente - puntualizza il presidente nazionale di Aidaa, Lorenzo Croce - dopo un morso, il cane, in automatico, viene visitato e viene verificata dai veterinari della Asp di riferimento la dinamica di quanto accaduto. Noi ci siamo subito informati per conoscere lo stato di salute del cane; ci hanno informalmente, ma da fonte certa confermato, che il cane sta bene e che non ha nessun precedente quindi non ci sono rischi di alcuna natura per l'animale, certo non quello di soppressione come qualcuno aveva paventato sui social questa mattina". Anzi, avverte Croce, "pare che il cane sia già felicemente tornato a casa". Ora, quindi, "saranno i veterinari a stabilire se il cane dovrà essere sottoposto a prescrizioni particolari o accertamenti successivi, anche se la situazione pare tranquilla e il cane potrà cosi continuare tranquillamente a passeggiare con il suo proprietario ed essere additato a sua insaputa come il cane che ha morsicato Veltroni".