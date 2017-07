BRESCIA: CODACONS, TROPPI INCIDENTI NEI RALLY, VANNO VIETATI IN ITALIA

29 luglio 2017- 17:02

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - "La nuova tragedia porta ancora una volta al centro dell'attenzione la questione sicurezza durante le gare automobilistiche in Italia. Se non si è in grado di garantire la totale incolumità di spettatori e lavoratori, crediamo sia giunto il momento di vietare del tutto i rally in Italia, perché non è più possibile assistere a tragedie come quella di oggi che, purtroppo, si ripetono con eccessiva frequenza". Così il presidente Codacons, Carlo Rienzi, commenta l'incidente mortale in Valcamonica, nel Bresciano, in cui ha perso la vita un commissario di gara. Un'altra persona risulta gravemente ferita. Lo scorso 21 aprile due persone hanno perso la vita durante la Targa Florio, sempre a causa di un'auto finita fuori strada durante la gara. "Disgrazia che si è ripetuta il 27 maggio scorso durante il rally 'Città di Torino', dove a perdere la vita è stato un bimbo di 6 anni. E se si va indietro nel tempo - precisa il Codacons - si scopre che morti e feriti durante i rally sono oggettivamente troppi".