BRESCIA: CONTROLLI IN STAZIONE, 32 PERSONE IDENTIFICATE E 3 ESPULSE

12 giugno 2017- 13:23

Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Un appartamento ispezionato, 32 persone identificate, 3 prostitute espulse dal territorio nazionale e 6 multe per violazione del regolamento di polizia urbana sul consumo di alcolici. Sono questi i risultati dell’operazione straordinaria portata a termine dalla polizia locale di Brescia lo scorso giovedì 8 giugno nella zona della stazione ferroviaria.Nel corso dell’intervento gli agenti hanno identificato 32 persone e hanno accompagnato al comando 5 donne di origine nigeriana, prive di documenti, che si prostituivano. Dopo gli accertamenti, 3 di loro sono state inviate al centro di identificazione ed espulsione e saranno allontanate dal territorio nazionale. Gli uomini della polizia locale hanno inoltre controllato un appartamento in via Corsica, con 10 posti letto, che le donne utilizzavano per prostituirsi. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità dei proprietari dell’immobile.L’unità cinofila ha poi pattugliato alcuni luoghi dove è stata segnalata l’attività di spaccio, trovando 7 grammi di sostanza stupefacente nelle fioriere del sovrappasso che conduce all’autostazione di via Solferino. Gli agenti, infine, hanno multato 6 persone per aver violato il regolamento di polizia urbana sul consumo di bevande alcoliche.