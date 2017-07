BRESCIA: CONTROLLI POLIZIA LOCALE IN WEEKEND, 2 ARRESTI E OLTRE 50 MULTE

5 luglio 2017- 10:40

Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Due arresti, una denuncia e oltre 50 persone multate. E' il bilancio di una serie di controlli effettuati lo scorso weekend dalla polizia locale di Brescia. In particolare, nel pomeriggio di sabato, il distaccamento Centro Storico ha controllato Rua Sovera, contrada del Carmine, via Bixio, i giardini di via Odorici, via Battaglie e vicolo dell’Angelo e ha sanzionato 7 persone per violazioni al regolamento di polizia urbana, cinque delle quali davanti alla chiesa della Madonna del Carmine e multato 18 automobilisti per violazioni al codice della strada. Sempre nel pomeriggio di sabato, gli agenti hanno controllato il parco Venturini multando quattro persone per violazioni al regolamento di polizia urbana. Altre 15 sono state multate nel corso della serata per violazioni al codice della strada tra cui una per mancanza di assicurazione, una per guida senza patente e una per sorpasso pericoloso con ritiro della patente. Attorno all’una della notte, alcuni giovani sono stati multati per aver fatto uso dello skateboard in Piazza Vittoria e, in via Raffaello, un altro gruppo di giovani è stato allontanato e diffidato dal giocare a pallone nel cuore della notte.