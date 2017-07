BRESCIA: CONTROLLI POLIZIA LOCALE IN WEEKEND, 2 ARRESTI E OLTRE 50 MULTE (2)

5 luglio 2017- 10:40

(AdnKronos) - Alle 4 del mattino in via Sorbanella e al Centro Commerciale Bennet le pattuglie della polizia locale, insieme con gli agenti della questura, hanno sedato una lite tra pakistani e italiani scoppiata in un locale, dove un italiano è stato ferito alla mano. Non sono mancati i controlli antiprostituzione, grazie ai quali sono state allontanate dal marciapiede sette ragazze. Nella mattina di domenica è stato recuperato un motociclo abbandonato in periferia ed è stata sanzionata una persona per accattonaggio. Nel pomeriggio, alle 14.20, è stato rilevato un incidente tra un’autovettura e una motocicletta. Il motociclista è rimasto ferito e l’automobilista è fuggito senza soccorrerlo. L’auto di quest’ultimo è stata poi ritrovata nei pressi dell’abitazione del proprietario, un uomo privo di patente di guida ancora ricercato.Sempre nel pomeriggio, la pattuglia motociclistica ha multato due persone per consumo di bevande alcooliche nei parchi. Uno dei sanzionati è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana e hashish. Nel corso delle procedure di identificazione, l’uomo ha dato in escandescenza e ha estratto dagli slip un sacchettino contenente altri 4 grammi di marijuana, nel tentativo di disfarsene. È stato quindi denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e per resistenza.